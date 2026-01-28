DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -4,0%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.475 -1,3%Euro1,1982 +0,2%Öl69,30 +0,8%Gold5.559 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Leitzins unverändert: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er - US-Börsen wenig bewegt -- ASML: Umsatzsprung -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Trotz Druck von Trump: US-Notenbank Fed tastet Leitzins nicht an Trotz Druck von Trump: US-Notenbank Fed tastet Leitzins nicht an
DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Völkerrechtsbrüchen von Trump

29.01.26 05:34 Uhr

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Völkerrechtsbrüchen von Trump:

"Letztlich unterscheidet sich die Attitüde Washingtons heutzutage gar nicht so sehr von den Zeiten vor Trump. Doch seine Vorgänger versuchten zumindest, ihre rücksichtslose Machtpolitik irgendwie zu bemänteln. Trump dagegen hat rücksichtlose Machtpolitik zur Maxime erhoben. Er will, dass jeder weiß, dass er Völkerrecht verletzt, weil er es für nutzlos hält, weil er es abschaffen will. Darauf ist er auch noch stolz. Er prahlt damit."/DP/jha