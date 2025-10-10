DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,54 -4,3%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.627 -0,6%Euro1,1576 +0,1%Öl64,91 -0,5%Gold3.972 -0,1%
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zum Gaza-Abkommen

10.10.25 05:34 Uhr

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zum Gaza-Abkommen:

"Bei aller Euphorie, historisch ist das Abkommen, das Hamas und die Regierung Netanjahu jetzt geschlossen haben, noch nicht. Zu groß die Unwägbarkeiten, zu unberechenbar alle Beteiligten - angefangen bei US-Präsident Donald Trump, dessen massiver Druck auf Netanjahu die Verhandlungen erst möglich gemacht hat. Nicht viel weniger unberechenbar sind auch Hamas und Israels Regierung. Gebrochene Waffenstillstandsvereinbarungen, nicht eingehaltene Verträge waren in der Vergangenheit eher die Regel als die Ausnahme. Wie viele Friedenshoffnungen sind in Nahost nach Terroraktionen einer der beiden Seiten schon geplatzt? Und da ist noch kein Wort gesagt zur Zeit danach, zur Zukunft der Palästinenser. Man würde sich gern freuen, aber Grund dafür gibt es leider noch nicht wirklich."/yyzz/DP/men