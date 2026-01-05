DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 -0,9%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.813 -0,4%Euro1,1729 ±0,0%Öl61,59 -0,3%Gold4.457 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 NVIDIA 918422 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekordschluss -- US-Börsen letztlich höher - Dow mit Rekord -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- VW, Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Bitcoin im Fokus
Top News
Fidelity-Ausblick 2026: Das sind die Qualitätsaktien in unsicheren Zeiten Fidelity-Ausblick 2026: Das sind die Qualitätsaktien in unsicheren Zeiten
Blitzschnell und vielseitig traden mit ActivTrades Blitzschnell und vielseitig traden mit ActivTrades
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Reaktion aus Berlin/Venezuela

06.01.26 05:34 Uhr

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu Reaktion aus Berlin/Trump-Regierung/Venezuela:

"Völkerrechtlich ist die Frage ziemlich eindeutig zu beantworten. Die USA haben mit dieser Aktion nach übereinstimmender Ansicht von Juristen das Völkerrecht gebrochen. Aber politisch ist es verzwickt, und das ist der Grund für die verdrucksten Reaktionen aus der Koalition und auch aus der Europäischen Kommission. Europa braucht die USA, eine zu große Distanzierung vom amerikanischen Vorgehen könnte sich als Bumerang erweisen, so die Einschätzung hinter den Kulissen. (.) Es ist ein hoher Preis, den die Europäer gerade zahlen."/DP/jha