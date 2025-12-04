Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zur Wirtschaftspolitik der Bundesregierung

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zur Wirtschaftspolitik der Bundesregierung:

Industriepräsident (.) Leibinger hat seinen Weckruf nicht grundlos gesetzt: Teile der Bundesregierung scheinen den Schuss noch immer nicht gehört zu haben. Dass ein signifikanter Teil des gepumpten 500-Milliarden-"Sondervermögens" für Infrastruktur-Investitionen falsch für bereits geplante Projekte oder sogar für Konsumausgaben verwendet wird, ist unerträglich. Und wer in der Regierung noch immer glaubt, mit diesem Topf würde die Investitionsschwäche bekämpft, der irrt. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, nicht mehr als "nice to have". Es kommt entscheidend auf mehr private Investitionen an, die machen 90 Prozent aller Investments aus.