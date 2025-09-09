DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +3,3%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.714 -0,2%Euro1,1717 ±-0,0%Öl66,28 +0,9%Gold3.583 -0,1%
Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Söders Autoplänen

08.09.25 05:34 Uhr

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Söders Autorettungspläne:

In einem weiteren Punkt benennt er zumindest das Problem: Ja, es ist falsch, sich allein auf Elektromobilität zu konzentrieren, wie es Söder in seinem Zehn-Punkte-Plan zur Rettung der Autoindustrie formuliert. Doch die Lösung ist ganz sicher nicht, diffus "Technologieoffenheit" zu predigen und gleichzeitig die Rolle rückwärts in Sachen Verbrenner zu fordern. (...) Wer es ernst meint mit der Mobilitätswende, gesteht sich ein, dass es keine Zukunft hat, auf überfüllten, verstauten Straßen jeden Verbrenner einfach durch ein E-Auto zu ersetzen. Stattdessen müssen Nah- und Fernverkehr auf der Schiene endlich so ausgestaltet werden, dass sie - nicht zuletzt preislich - für einen Großteil der Menschen die attraktivere Alternative darstellen./yyzz/DP/mis