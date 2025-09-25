DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,26 -1,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.678 +0,3%Euro1,1679 +0,1%Öl69,59 -0,1%Gold3.748 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Aroundtown-Aktie tiefer: Aroundtown begibt Anleihe über 850 Millionen Euro Aroundtown-Aktie tiefer: Aroundtown begibt Anleihe über 850 Millionen Euro
Nestlé-Aktie: Internen Nachfolger für Nespresso-Chefposten gefunden Nestlé-Aktie: Internen Nachfolger für Nespresso-Chefposten gefunden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Trumps 21-Punkte-Plan für Nahen Osten

26.09.25 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Nachrichten" zu Trumps 21-Punkte-Friedensplan für den Nahen Osten:

Wer­bung

"Als selbst ernannter Friedensfürst steht US-Präsident Donald Trump noch mit leeren Händen da. Was über seinen 21-Punkte-Plan für Gaza bekannt wurde, klingt indes vernünftig. Letztlich hängt aber von den Kriegsparteien ab, was daraus wird. Schwer vorstellbar, dass eine hyperaggressive Verbrecherorganisation wie die Hamas sich um des Friedens willen widerstandslos in die Bedeutungslosigkeit verabschieden wird. Und der Plan von Israels Premier Benjamin Netanjahu, aus seinem Land einen unbesiegbaren Einzelgängerstaat zu machen, hat nicht zuletzt die Stoßrichtung, sich von Amerika nichts mehr vorschreiben zu lassen. Nur, beide Kriegsparteien brauchen ihre Gönner viel dringender als sie zugeben."/yyzz/DP/men