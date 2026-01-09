DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -0,3%Nas23.671 +0,8%Bitcoin78.874 +0,9%Euro1,1665 +0,3%Öl63,50 +0,8%Gold4.570 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Amazon 906866 Infineon 623100 Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen gehen stärker ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, DroneShield, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Delta Air Lines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Delta Air Lines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Iran/Europa

12.01.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Iran/Europa

Die große Angst vor einem Machtvakuum, vor einer Wiederholung der Irak-Erfahrung, war seit vielen Jahren der größte strategische Verbündete der Mullahs. Wer ein Machtvakuum im Iran vermeiden will, darf nicht die Unterdrücker dulden, sondern muss den Widerstand konstruktiv begleiten. Der verlangt ja gar nicht viel, will keineswegs eine Einmischung von außen, die dem, was der Mullah-Zeit folgen soll, von vornherein die Glaubwürdigkeit im Volk nehmen würde. Aber wenigstens sollen die Revolutionsgarden als Terrorgruppe eingestuft werden, was sie zweifellos sind. Und der Druck soll weiter erhöht werden, durch Sanktionen und das Ende aller Ölgeschäfte. All das geschähe im unmittelbaren Eigeninteresse Europas./yyzz/DP/zb