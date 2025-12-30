Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Preisen von E-Autos

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Preisen von E-Autos:

"Viel spricht dafür, dass die Preise weiter fallen werden, etwa durch Skaleneffekte und neue Einsteigermodelle. Ein Plus für E-Autos. Damit Deutschland jedoch seine Klimaziele im Verkehrssektor einhält, müssten noch viel mehr Elektroautos verkauft werden. Bei der Neuzulassung machen sie etwas mehr als ein Fünftel aus. Die Verkaufszahlen werden vermutlich weiter steigen. Denn ab Januar gibt es eine neue Kaufprämie, Verbraucher können mit mindestens 3000 Euro rechnen. Solche Instrumente führen aber oft zu Mitnahmeeffekten, und wenn die Prämien einmal auslaufen, gibt es einen Aufschrei. Unter dem Strich eher ein teures Geschenk an die Autoindustrie. Sinnvoller wäre es, das Geld in den Netzausbau und die Ladeinfrastruktur zu stecken. Dass die Preise für die Autos sinken, regelt der Markt dann allein."/yyzz/DP/nas