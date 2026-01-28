DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -4,1%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.475 -1,3%Euro1,1982 +0,2%Öl69,30 +0,8%Gold5.559 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Leitzins unverändert: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er - US-Börsen wenig bewegt -- ASML: Umsatzsprung -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Trotz Druck von Trump: US-Notenbank Fed tastet Leitzins nicht an Trotz Druck von Trump: US-Notenbank Fed tastet Leitzins nicht an
DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Sachsen-Anhalt/Schulze

29.01.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Sachsen-Anhalt/Schulze:

"Der Rücktritt von Amtsinhaber Reiner Haseloff im Verbund mit der Wahl Schulzes dient nur dem Zweck, der CDU bei den Landtagswahlen im Herbst mehr Stimmen zuzuschustern und so eine AfD-Regierung zu verhindern. In keinem anderen Land ist diese so wahrscheinlich wie in Sachsen-Anhalt. Ob das Manöver etwas bringt, ist ungewiss - ebenso, wie sich die Union vor Ort künftig aufstellt. Haseloff und Schulze stehen für einen Kurs der klaren Kante gegenüber der AfD. Der hat sich erst mal durchgesetzt. Doch einig ist sich die Partei da nicht. Teile stehen einer schwarz-blauen Zusammenarbeit aufgeschlossen gegenüber, wie andernorts im Osten auch. Sollten die sich durchsetzen, stünde die CDU vor einer Zerreißprobe. Denn im Westen wird die Brandmauer hochgehalten, etwa im Wahlkampf in Baden-Württemberg. Sachsen-Anhalt mit seinen zwei Millionen Einwohnern könnte so die ganze Republik in Schieflage bringen."/DP/jha