DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin73.741 -0,5%Euro1,1800 ±0,0%Öl62,46 ±0,0%Gold4.497 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 TUI TUAG50 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt? Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt?
Allianz Global Investors Ausblick 2026: Diese Regionen und Assets bieten echte Vorteile Allianz Global Investors Ausblick 2026: Diese Regionen und Assets bieten echte Vorteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Seenotrettung im Mittelmeer

24.12.25 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Seenotrettung im Mittelmeer:

"Fast 35 000 Menschen sind seit 2014 laut UN auf ihrem Weg nach Europa ertrunken. Der Schrecken ist längst auf eine kalte Statistik reduziert. In Zukunft stehen die Zeichen auf Abschottung, Abschreckung, Abschiebung und die Auslagerung von Asylverfahren. Die Arbeit der Seenotretter im Mittelmeer wird damit noch schwieriger. Allen Anfeindungen zum Trotz versuchen sie, die Lücke zu schließen, die sich nach dem Ende der Operation Mare Nostrum 2014 aufgetan hat. Dabei ist es eine Frage der Glaubwürdigkeit Europas, das sich gerne als Hort der Menschenrechte darstellt, das Massensterben zu verhindern. Im Moment wird aber genau das Gegenteil getan, die Aktivisten werden behindert, kriminalisiert und diffamiert. Dabei sind sie es, die zutiefst menschlich agieren. Mit ihrer Mission lösen sie aber in unserer Wohlstandsgesellschaft Irritationen aus, denn sie geben durch ihr Tun den kalten Statistiken ein Gesicht. Sie halten Europa den Spiegel vor, das vor dem Sterben im Meer die Augen verschließt."/yyzz/DP/nas