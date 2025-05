Pressestimme: 'Südkurier' zum Rohstoffabkommen/USA/Ukraine

KONSTANZ (dpa-AFX) - Der "Südkurier" zum Rohstoffabkommen/USA/Ukraine:

"Der Abschluss des Rohstoff-Abkommens mit den USA wird von der Ukraine als Erfolg verkauft. (.) Dennoch wirken Kiews Kommentare wie ein Pfeifen im Keller. Denn auf Augenhöhe mit Washington hat die Ukraine nicht verhandelt. US-Präsident Donald Trump hat vielmehr die Daumenschrauben rausgeholt, um sein Land die Zufuhr von Rohstoffen zu sichern, die es dort kaum oder gar nicht gibt. Nicht der Gedanke der Partnerschaft war es, der Trump angetrieben hat, sondern hier wirkt die Macht des Stärkeren, der für sich das Beste herausholen will, ohne viel dafür zu geben. Sicherheitsgarantien für die Ukraine, damit sie sich gegen den russischen Aggressor wehren kann? Fehlanzeige. Klare Zusagen für Waffenlieferungen? Ebenfalls keine Spur. Trump agiert in Cowboystiefeln mit Sporen. Damit steht fest: Verlässliche Partner hat Kiew nur in Europa."/yyzz/DP/men