Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Sozialstaat

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Sozialstaat

Mit dem Bericht liegen nun viele praktische Vorschläge auf dem Tisch. Allerdings sind viele von ihnen nicht neu - umso wichtiger ist es, dass diese Regierung es endlich in die Umsetzungsphase schafft. Dabei ist ehrliches Erwartungsmanagement von Anfang an wichtig: Schnell wird die Vereinfachung nicht gehen, das sieht man am Beispiel der Elterngeld- Digitalisierung . Sie läuft seit acht Jahren und ist immer noch nicht abgeschlossen. Veränderungen kosten zudem erst einmal Geld, anstatt es einzusparen - gerade wenn Leistungen einfacher zugänglicher werden. Und dennoch liegt in der Reform eine große Chance. Nicht nur für einen handlungsfähigeren Sozialstaat - auch für den Arbeitsmarkt. Denn die Transferentzugsraten gelten seit Langem als einer der Fehlanreize für mehr Erwerbstätigkeit. Ihre Reform scheint deutlich effizienter, als über die Abschaffung des Rechts auf Teilzeit zu debattieren.