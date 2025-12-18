DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,14 -2,6%Nas22.693 -1,8%Bitcoin73.689 +0,5%Euro1,1743 ±0,0%Öl60,05 -1,0%Gold4.336 -0,1%
Pressestimme: 't-online' zur Rentenkommission

18.12.25 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zur Rentenkommission

Fast flehentlich will man den Experten zurufen: Bitte seien Sie mutig, bitte scheuen Sie nicht den Konflikt! Bitte wagen Sie das zu durchdenken und auszusprechen, was sich die Politik in der sich abzeichnenden Gerontokratie, der Herrschaft der Alten, nicht traut zu sagen! Bitte bauen Sie mit Ihren Vorschlägen eine Brücke in eine generationengerechte Zukunft des Rentensystems, die die schwarz-rote Koalition bestenfalls noch in der laufenden Legislaturperiode beschreiten kann. Die Erwartungen an die Rentenkommission sind zu Recht hoch, die Experten müssen jetzt liefern. Mutlose Ideen, gar ein Scheitern können wir uns, kann sich Deutschland nicht leisten./yyzz/DP/zb