DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 -4,5%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.674 +1,4%Euro1,1786 +0,1%Öl77,21 +6,5%Gold5.352 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 TUI TUAG50 adidas A1EWWW Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: So hat sich Jeremy Granthams Depot in Q4 2025 verändert Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: So hat sich Jeremy Granthams Depot in Q4 2025 verändert
Tesla-Aktie vor KI-Explosion? Optimus-Roboter könnte 2026 menschliches Leistungsniveau erreichen Tesla-Aktie vor KI-Explosion? Optimus-Roboter könnte 2026 menschliches Leistungsniveau erreichen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Volksstimme' zu dem Agieren von MP Schulze

02.03.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu dem Agieren von MP Schulze:

"Ministerpräsident Sven Schulze verteidigt den Kurs der Landkreise, Asylbewerber zu gemeinnützigen Arbeiten heranzuziehen. Da wird er bei einem Teil der Wähler punkten. Gleichzeitig aber plant der Bund, Asylbewerbern bereits nach drei Monaten Arbeitserlaubnisse zu erteilen. Die Heranziehung zu gemeinnützigen Tätigkeiten dürfte damit wohl eher floppen. Was beim Agieren von Schulze auffällt: Er versucht, sich zum Thema Migration ins Gespräch zu bringen. Und sonst gibt es nichts anderes in Sachsen-Anhalt, was den Bürgern auf den Nägeln brennt? Bildungsmisere, sichere Arbeitsplätze und eine Gesellschaft, der die Spaltung droht - hier sollte er Antworten liefern. Zur Rettung der Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt, die mit hohen Energiepreisen zu kämpfen hat, verwies Schulze auf seine guten Kontakte nach Brüssel. Das wirkt eher befremdlich, aber nicht nach einem Plan. Stattdessen versucht er, sich bei jeder Gelegenheit ins Gespräch zu bringen. Einen Showman benötigen die Sachsen-Anhalter nicht. Es steht viel auf dem Spiel, dafür braucht es Antworten auf die wichtigen Fragen."/yyzz/DP/he