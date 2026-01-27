DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.045 -0,2%Euro1,1998 -0,4%Öl67,81 +0,2%Gold5.244 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt schwächer -- US-Börsen uneinheitlich -- PUMA: Neuer Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel im Fokus
Top News
Ripple bleibt privat: Milliardenbewertung und ehrgeizige Zukunftsstrategie - Was Analysten erwarten Ripple bleibt privat: Milliardenbewertung und ehrgeizige Zukunftsstrategie - Was Analysten erwarten
Tesla-Aktie im Fokus: Neue FSD-Preisstrategie tritt am 14. Februar in Kraft Tesla-Aktie im Fokus: Neue FSD-Preisstrategie tritt am 14. Februar in Kraft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung

Pressestimme: 'Volksstimme' zu EU-Indien-Abkommen

28.01.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu EU-Indien-Abkommen:

"Mitten in einem kalten Winter mit dem Mercosur-Desaster findet sich die EU mit dem Indien-Vertragswerk plötzlich auf der Sonnenseite wieder. Indiens Attraktivität für viele globale Partner in der Welt besteht nicht zuletzt darin, dass sich der Subkontinent nach allen Seiten offen gibt. Es sei denn, es handelt sich nicht um Länder wie den Erzfeind Pakistan oder die Nachbar-Supermacht China. Premierminister Narendra Modi führt zwar die größte Demokratie der Welt, ist als Führer der nationalistischen BJP für viele Hindus aber eher ein neuzeitlicher Maharadscha. Im Vielvölkerstaat Indien erweist sich die innere Einheit immer wieder als zerbrechliches Gut. So ist Indien ein Riesenmarkt, aber kein Handelsparadies."/yyzz/DP/nas