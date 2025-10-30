DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -0,5%Nas23.958 +0,6%Bitcoin93.854 -1,0%Euro1,1633 +0,2%Öl64,62 -0,4%Gold3.973 +0,7%
Pressestimme: 'Volksstimme' zum Mindestlohn

30.10.25 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Mindestlohn:

"Die kräftige Erhöhung des Mindestlohns ist ein zweischneidiges Schwert. Viele Beschäftigte werden ab dem kommenden Jahr höhere Einkommen haben. Davon könnten auch die Unternehmen profitieren. Denn wer mehr Geld verdient, gibt vielleicht auch etwas mehr aus. Doch mit einem höheren Lohn steigen auch die Steuern und Sozialabgaben. Und für die Arbeitgeber sind ihre steigenden Anteile an den Sozialabgaben eine zusätzliche Belastung. Die Bundesregierung ist also gefordert, für die Mindestlohnerhöhung einen vernünftigen Rahmen zu schaffen. Von Unternehmensseite her ist sie das mit Entlastungen schon angegangen. Doch den Abbau der "kalten Progression" hat Schwarz-Rot bisher sträflich vernachlässigt. Der Bund sollte dieses Problem dringend angehen. Denn wenn Beschäftigte mehr Netto vom Brutto haben, macht sich das gleich mehrfach bezahlt: in stärkerem Binnenkonsum, geringeren Sozialausgaben - und einer besseren Stimmung."/DP/jha