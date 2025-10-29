DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -5,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.193 +0,3%Euro1,1629 -0,2%Öl64,31 -0,2%Gold3.962 +0,6%
Pressestimme: 'Volksstimme' zum SPD-Begehren gegen Bürgergeld-Reform

29.10.25 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum SPD-Begehren gegen Bürgergeld-Reform:

"Die Sozialdemokraten reichern den Selbstzerstörungsprozess der Bundesregierung mit dem Widerstand gegen die Bürgergeld-Reform innerparteilich an. Zwar hat Kanzler Friedrich Merz als Bürgergeld-Ersatz eine faire und gerechte Grundsicherung versprochen. Der Glaube daran, dass dies auch so passiert, fehlt allerdings nicht nur den aufsässigen SPD-Genossen. Vorläufig riskieren die Initiatoren des Begehrens eine weitere, schwere Beschädigung des schwarz-roten Regierungsbündnisses. Dann gibt es aktuell noch die Debatte ums Stadtbild, aus der SPD-Linke die Flüchtlingsfrage tunlichst heraushalten wollen, und den Zank um den Losentscheid beim neuen Wehrdienstgesetz. Früher oder später wird es keine Kompromisse mehr geben - die Koalition bewegt sich zügig auf einen Totalschaden zu."/DP/jha