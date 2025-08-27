DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.364 +0,9%Euro1,1643 ±0,0%Öl67,50 -0,4%Gold3.391 -0,2%
Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Wehrdienstgesetz

28.08.25 05:34 Uhr

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Wehrdienstgesetz:

"Deutschland und seine Nachbarn müssen kriegstauglich werden, damit sie keinen Krieg führen müssen. Das Prinzip der Abschreckung hat nach dem Abwenden der USA von Europa massiv an Wirkmacht verloren. 2029 soll Russland militärisch so stark sein, einen Angriff auf europäisches Nato-Territorium wagen zu können, sagen Experten. Europa läuft bei der Wehrhaftmachung die Zeit davon. Dass durch den freiwilligen Wehrdienst à la Boris Pistorius die Truppe bis dahin ausreichend verstärkt werden kann, ist unwahrscheinlich. Hier hat die CDU mit ihrer Kritik recht. Vermutlich ist darum die Wehrpflicht das Mittel der Wahl. Um die Bereitschaft zu steigern, etwas fürs eigene Land zu tun, und damit letztlich die gesellschaftliche Resilienz zu stärken, gäbe es einen noch besseren Weg: die Einführung eines Pflichtjahres für alle."/yyzz/DP/he