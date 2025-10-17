Primo Global präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Primo Global hat am 15.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2025 abgelaufen war.

Primo Global hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 204,25 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 131,47 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 28,00 Milliarden JPY gegenüber 24,90 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net