Proact It Group Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Proact It Group Registered hat am 14.07.2021 das Zahlenwerk zum am 30.06.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Proact It Group Registered ein EPS von 1,14 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 948,0 Millionen SEK – eine Minderung von 3,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 986,5 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.net