ProCredit-Aktie: Insider passt Depot an

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der ProCredit-Aktie.

Am 12.07.2024 konnte bei ProCredit ein Insidertrade ausgemacht werden. Die BaFin wurde am 16.07.2024 über die Transaktion informiert. 363 ProCredit-Papiere zu jeweils 8,96 EUR erwarb am 12.07.2024 Chatzis, Georgios, Vorstand. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,10 Prozent auf 8,72 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 0,90 Prozent auf 8,56 EUR zu. Der Börsenwert von ProCredit beläuft sich unterdessen auf 504,17 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 58.898.500 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 12.07.2024 erfasst. ProCredit-Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat holte sich 168 Aktien für je 8,96 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net