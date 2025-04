ProCredit-Aktie nach Insidertrade

Anpassung im Portfolio

So entwickelte sich die ProCredit-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

ProCredit meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 09.04.2025. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 11.04.2025 ein. 464 ProCredit-Papiere zu jeweils 8,56 EUR erwarb am 09.04.2025 Bibolli, Eriola, Vorstand. Die ProCredit-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,20 Prozent auf 8,26 EUR abwärts.

Die ProCredit-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,40 Prozent auf 8,82 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 200 ProCredit-Aktien. ProCredit wird aktuell mit einem Börsenwert von 512,42 Mio. Euro gelistet. Im Free Float befinden sich derzeit 58.898.500 Papiere.

Der vorherige Insidertrade mit ProCredit-Aktien wurde am 09.04.2025 verzeichnet. Damals hatte Chatzis, Georgios Vorstand 380 Anteilsscheine zu je 8,56 EUR gekauft.

