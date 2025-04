Insidertrade: ProCredit-Aktien ins Depot genommen

Insidertrade bei ProCredit

Bewegung bei ProCredit: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Bei ProCredit kam es am 09.04.2025 zu einem Insidertrade. Am 11.04.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. Beeck, Christoph, Vorstand, agierte mit Blick auf den ProCredit-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 09.04.2025 419 Aktien zu je 8,56 EUR erworben. Zum Handelsende ging es für die ProCredit-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 0,20 Prozent auf 8,26 EUR.

Das Papier von ProCredit konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 1,40 Prozent auf 8,82 EUR. Von der ProCredit-Aktie wurden im Tagesverlauf 200 Stück gehandelt. ProCredit verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 512,42 Mio. Euro. Derzeit sind 58.898.500 Aktien handelbar.

Bereits am 09.04.2025 kam es bei ProCredit-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. 380 Anteile für jeweils 8,56 EUR kaufte Vorstand, Chatzis, Georgios bei ProCredit damals an.

