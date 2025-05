ProCredit-Aktie: Vorstand modifiziert eigenes Depot

Öffentliche Bekanntgabe

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei ProCredit informiert.

Zum 09.05.2025 wurde bei ProCredit ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Der Handel wurde am 13.05.2025 öffentlich gemacht. Felice, Dr. Gian Marco, Vorstand bei ProCredit, hat am 09.05.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 344 Aktien zu je 10,85 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von ProCredit nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,40 Prozent auf 10,65 EUR.

Die ProCredit-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 3,10 Prozent im Minus bei 11,00 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 785 ProCredit-Aktien umgesetzt. Insgesamt ist ProCredit aktuell 668,50 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 58.898.500 beziffert.

Vor dem Bibolli, Eriola-Handel sorgte zuletzt am 09.05.2025 eine Führungskraft für Aufsehen. Damals erstand Vorstand, Bibolli, Eriola, 366 Aktien zu jeweils einem Preis von 10,85 EUR.

