Amazons Rabattschlacht: Das wurde am Cyber Monday in Deutschland am meisten gekauft

• Cyber Monday und Black Friday-Shoppingmarathon mit neuen Rekorden• Amazon-Eigenprodukte beliebt• Deutsche Bestseller: SanDisk Speicherkarte u.a.

Erfolgreichster Tag in der Amazon-Geschichte

Bestellungen im Wert von 9,2 Milliarden Dollar sollen allein US-Amerikaner am Cyber Monday getätigt haben. Auch für Amazon war der Cyber Monday ein voller Erfolg, das Unternehmen erklärte ihn zum erfolgreichsten Verkaufstag in der Amazon-Geschichte. Allein zwischen dem Black Friday und dem Cyber Monday seien "weltweit hunderte Millionen Produkte" bestellt worden, verkündete Amazon in einer Pressemitteilung. Kunden hätte über viele Kategorien hinweg auf Rekordniveau eingekauft. Weltweit flatterten eine Rekordzahl an Amazon-eigenen Produkten in die Warenkörbe. Die meistverkauften Produkte global gesehen waren dabei der Echo Dot und der Fire TV Stick 4k mit Alexa-Sprachfernbedienung, hieß es weiter.

Beliebteste Amazon-Produkte in Deutschland

Doch nicht nur im Heimatland des Black Friday- und Cyber Monday-Hypes lief es gut für die Einzelhandelsriesen im Internet: Auch hierzulande haben Schnäppchenjäger kräftig zugegriffen.

Auf Amazon.de, der deutschen Plattform des Einzelhandelsriesen, sind bei Kunden in der Black Friday-Woche und während des Cyber Monday-Wochenendes zwischen dem 22. November und dem 2. Dezember insbesondere drei Produkte gut angekommen. Die Bestseller hierzulande waren Amazon zufolge die SanDisk Extreme Pro Speicherkarte, der Philips Hue LightStrip+ und die Pampers Premium Protection-Windeln. Darüber hinaus hätten Kunden bei Amazon.de Millionen Produkte u.a. aus den Kategorien Fashion, Baumarkt und Spielzeug geordert, hieß es in der Pressemitteilung weiter.

Am Prime Day, dem bis dahin in diesem Jahr erfolgreichsten Amazon.de-Shopping-Event, der am 15. und 16. Juli 2019 stattfand, waren es ebenfalls Amazon-Devices, die es in der Gunst der Käufer ganz nach vorn geschafft hatten. Zudem gehörten im Sommer der OSRAM Smart+ Plug, den JBL Bluetooth Lautsprecher und die Jamie Oliver Pfanne von Tefal zu den Bestsellern.



