Top-Analystin: Diese Cannabis-Aktie ist der klare Favorit - weil sie Gewinn machen kann

Viele Investoren haben Cannabis als Wachstumsmarkt ausgemacht. In immer mehr Ländern wird das grüne Kraut entkriminalisiert, vielerorts ist die Freigabe für medizinische Nutzung bereits erfolgt, in einigen Ländern wie Kanada ist Cannabis auch vollständig legal. Doch Cannabis-Unternehmen verdienen trotz starker Umsätze und guter Wachstumsaussichten bislang kein Geld. Für einen Top-Wert der Branche könnte sich dies aber schon bald ändern.

Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren!

Top Pick: Aurora Cannabis

Das glaubt zumindest Vivien Azer, die als Analystin bei Cowen tätig ist. Sie hat ihr Outperformance-Rating für die Aktie von Aurora Cannabis bestätigt und dies unter anderem mit den Profitabilitätsaussichten für das Unternehmen begründet. "Während eine Reihe von Wettbewerbern kommuniziert haben, dass bis zur Profitabilität ein längerer Weg zurückgelegt werden muss, hat Aurora Cannabis die Möglichkeit, als eines der wenigen kanadischen Cannabis-Unternehmen bereits im vierten Quartal 2019 (Ende 30. Juni) ein positives EBITDA zu erzielen." Dies sei deshalb so hervorzuheben, weil der Branchenführer Canopy Growth im ersten Quartal seinen Verlust noch deutlich ausgeweitet hatte.

Beste Aussichten für Aurora Cannabis

Angesichts der positiven Aussichten für die Gewinnentwicklung hat die Expertin ihr Kursziel bestätigt: Die Aktie hat ihrer Einschätzung nach Luft bis auf 15 Kanadische Dollar, damit hätte der Anteilsschein zum aktuellen Aktienkurs noch rund 50 Prozent Luft nach oben.

Bereits im März hatte die Cowen-Analystin die Aktie zum Top-Pick im Cannabis-Sektor ernannt und dabei insbesondere auf die Top-Position in Sachen Produktionskapazitäten sowie die breite internationale Aufstellung verwiesen.

Aurora hat sich innerhalb des aussichtsreichen Wachstumsmarktes eine starke Position verschafft. Langfristig werde der Cannabis-Markt für Erwachsene in Kanada auf mehr als 12 Milliarden US-Dollar anwachsen, der Markt für medizinisches Cannabis werde bis auf 2024 auf 31 Milliarden US-Dollar steigen, schätzt die Analystin. Aurora Cannabis werde sich in diesem Umfeld in naher Zukunft zunächst auf das Vapor-Geschäft konzentrieren. Dafür werde das Unternehmen schon bald einen strategischen Investor bekannt gegeben, glaubt Azer.



Redaktion finanzen.net

Das könnte Sie auch interessieren: finanzen.net Ratgeber Die besten Cannabis-Aktien kaufen

Bildquellen: Oprea George / Shutterstock.com, Yellowj / Shutterstock.com