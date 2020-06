Wirecard-Aktie -36%: Bankguthaben bestehen "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit" nicht - Staatsanwaltschaft prüft alles in Betracht kommende

Der Bezahldienstleister räumte nach weiteren Prüfungen nun ein, dass die bisher zugunsten von Wirecard dort ausgewiesenen Bankguthaben von 1,9 Milliarden Euro "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit" nicht bestehen. Aus diesem Grund zog der DAX -Konzern auch seinen bislang nur vorläufig vorgelegten Jahresabschluss für 2019 zurück.

Wirecard ging bisher davon aus, dass diese Treuhandkonten im Zusammenhang mit dem Drittpartnergeschäft bestehen und hatte sie entsprechend in der Rechnungslegung als Aktivposten ausgewiesen. Nun teilte das Unternehmen aber mit, es müsse "die Verlässlichkeit der Treuhandbeziehungen in Frage stellen". Es müsse nun auch geklärt werden, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang das Drittpartnergeschäft "tatsächlich zugunsten der Gesellschaft geführt wurde".

Neben dem Jahresabschluss 2019 nahm Wirecard auch den Erstquartalsbericht und die Jahresprognose für 2020 zurück. Auch die "Vision 2025" zu Transaktionsvolumen, Umsatz und EBITDA gilt nicht mehr. Mögliche Auswirkungen auf die Jahresabschlüsse vorangegangener Geschäftsjahre können nicht ausgeschlossen werden.

Wirecard steht den weiteren Angaben zufolge weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit seinen kreditgebenden Banken über die Fortführung der Kreditlinien und der weiteren Geschäftsbeziehung. Gemeinsam mit der Investmentbank Houlihan Lokey prüft die Gesellschaft Möglichkeiten für eine nachhaltige Finanzierungsstrategie des Unternehmens.

Darüber hinaus prüft Wirecard eine Reihe weiterer Maßnahmen, um eine Fortsetzung des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten, einschließlich Kostensenkungen sowie Umstrukturierungen, Veräußerung oder Einstellungen von Unternehmensteilen und Produktsegmenten.

Die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young hatten Wirecard am Donnerstag vergangener Woche das Testat für den Jahresabschluss 2019 verweigert, weil Belege für die Treuhandgelder fehlten. Die Prüfer sahen Hinweise auf Bilanztäuschung. Hinzu kam am Freitag, dass die beiden philippinischen Banken mitteilten, nichts von dem fraglichen Geld zu wissen. Belege bezeichneten sie als gefälscht.

Der schon länger in der Kritik stehende Vorstandschef Markus Braun warf am Freitag das Handtuch.

Staatsanwaltschaft zu Wirecard: Prüfen alles in Betracht kommende

Nach dem Hinweis auf mögliche Luftbuchungen in Milliardenhöhe muss sich Wirecard auf weitergehende Ermittlungen einstellen. "Wir prüfen alle in Betracht kommenden Straftaten", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I am Montag. Ob konkret wegen Bilanzmanipulation ermittelt wird oder dies geplant ist, sagte die Sprecherin nicht.

Bei der Münchner Staatsanwaltschaft läuft bereits ein Ermittlungsverfahren gegen den am Freitag zurückgetretenen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Markus Braun und drei weitere Manager der Wirecard-Unternehmensführung wegen des Verdachts der Falschinformation von Anlegern in zwei Börsen-Pflichtmitteilungen.

Hufeld: Vorgänge um Wirecard sind eine Schande

Der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Felix Hufeld, hat die Vorgänge um den Finanzdienstleister Wirecard als eine "Schande" bezeichnet und den Aufsichtsbehörden einschließlich der eigenen mangelnde Wirksamkeit bescheinigt. "Es ist eine Schande, dass so etwas passiert ist", sagte Hufeld beim Frankfurt Finance Summit. "Wir stehen vor einem kompletten Destaster." Hufeld sprach zudem von einem "kompletten Versagen des Senior Management".

Der Bafin-Chef sagte, die Aufsichtsbehörden, einschließlich der Bafin, seien nicht effektiv genug gewesen. Er wies darauf hin, dass die Bafin nicht die Wirecard AG beaufsichtige, sondern nur die Wirecard Bank.

Deutsche Bank-CEO Christian Sewing sagte in der gleichen Veranstaltung, es müsse nun für Transaparenz gesorgt werden. Für die breitere Aktienkultur in Deutschland sei das "eine ernste Angelegenheit, die uns alle beeinflussen" werde.

Hufeld verteidigte die Entscheidung seiner Behörde, vor anderthalb Jahren ein Leerverkaufsverbot für die Aktien der Wirecard AG erlassen zu haben. Diese Entscheidung halte er weiterhin für richtig, sagte er.

So reagiert die Wirecard-Aktie

Der Bilanzskandal um den Bezahldienstleister Wirecard hat dessen Aktien am Montag noch tiefer in den Abwärtsstrudel gerissen. Sie büßten im frühen XETRA-Handel zeitweise weitere knapp 38 Prozent auf 15,10 Euro ein, nachdem sie bereits am Donnerstag und Freitag um bis zu 82 Prozent eingebrochen waren. Damit schrumpfte der Börsenwert auf knapp 1,9 Milliarden Euro, womit sich seit Mittwoch 11 Milliarden in Luft aufgelöst haben. Im Tagestief sackten die Aktien um 49,69 Prozent auf 12,99 Euro ab. Am Mittag verlieren die Papiere noch 36,48 Prozent auf 16,40 Euro.

Ein Händler zeigte sich angesichts der seit Donnerstag um Wirecard herrschenden Panik der Anleger kaum überrascht, dass die Aktie nun weiter "wie ein Stein" falle. "In das fallende Messer will keiner 'reingreifen", sagte er. "Die Zukunft des Unternehmens ist aktuell mehr als unsicher." Hinzu dürfte eine Klagewelle kommen.

In die Reihe der geschockten Analysten reihte sich nun auch James Goodman von der britischen Großbank Barclays ein. Er setzte die Bewertung der Aktie aus. Wegen des fehlenden Revisionsabschlusses und eskalierender Bedenken über die Rechnungslegung habe er nicht genügend Informationen, aus denen er ein glaubwürdiges Rating und Kursziel ableiten könne, schrieb er.

Die Ratingagentur Moody's hatte zudem am späten Freitagabend ihr Urteil für die Kreditwürdigkeit von Wirecard auf "Ramsch" gesenkt und mitgeteilt, dass weitere Abstufungen möglich seien.

