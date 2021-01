Aurubis erhöht nach erstem Quartal Gewinnschätzung für 2020/21 - Aktie gewinnt

Folgen FACEBOOK EMAIL

In Erwartung steigender Preise im Metallbereich und stark anziehender Nachfrage nach Kupferprodukten hebt Aurubis nach dem ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) die Jahresprognose für 2020/21 an.