SMA-Aktie im Aufwind: SMA Solar wächst im ersten Halbjahr kräftig

Demnach erwartet SMA Solar für 2020 weiterhin ein Umsatzwachstum auf 1,0 bis 1,1 Milliarden Euro, das operative Ergebnis (Ebitda) soll auf 50 bis 80 Millionen Euro steigen, wie das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Niestetal bei Kassel mitteilte.

SMA Solar profitierte den Angaben zufolge vom starken Projektgeschäft in den USA und dem nach wie vor positiven Handelsgeschäft in Europa. Während der Umsatz in der ersten Jahreshälfte um 42 Prozent auf 514 Millionen Euro kletterte, stieg das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) klar auf 24 Millionen Euro, nach 9 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Auch unter dem Strich stand nun ein deutliches Plus. Nachdem SMA im Vorjahreszeitraum noch einen Fehlbetrag von minus 14 Millionen Euro ausgewiesen hatte, erzielte das Unternehmen jetzt einen Überschuss von 3 Millionen Euro.

Anleger nehmen die Zahlen positiv auf. Die SMA Solar-Aktie gewinnt im XETRA-Geschäft zwischenzeitlich 6,68 Prozent auf 31 Euro.

