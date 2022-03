Enel-Aktie: Enel schlägt Gewinnerwartungen

Der in Rom ansässige Energiekonzern gab den Nettogewinn für 2021 mit 3,19 Milliarden Euro an, gegenüber 2,61 Milliarden Euro im Vorjahr. Auf bereinigter Basis belief sich der Nettogewinn - oder das ordentliche Nettoeinkommen - auf 5,59 Milliarden Euro. Die bereinigte Zahl übertraf die Erwartungen von 5,49 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in seinen Konsensschätzungen mitteilte.

Enel bestätigte weitere vorläufige Ergebnisse, die im Februar veröffentlicht wurden, nämlich ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 17,57 Milliarden Euro und ein gewöhnliches Ebitda von 19,21 Milliarden Euro, was nahe an der Obergrenze der Prognose von 18,7 Milliarden Euro bis 19,3 Milliarden Euro liegt. Die Umsatzerlöse stiegen um 33 Prozent auf 88,01 Milliarden Euro.

Enel schlug eine Dividende von 38 Euro-Cent vor, gegenüber 35,8 Cent im vergangenen Jahr.

FRANKFURT (Dow Jones)

