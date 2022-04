ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:12 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 11,68 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 11,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,62 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 235.718 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2021 erreicht. 62,67 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 9,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 17,47 EUR.

Am 03.03.2022 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,68 Prozent auf 1,49 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,45 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.03.2022 werden die Q4 2021-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 23.02.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images