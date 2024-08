ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verzeichnet am Vormittag Verluste

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 6,28 EUR ab.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 6,28 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 6,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.288 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,93 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 22,23 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,264 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,64 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit -0,12 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 867,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 816,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

