ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag stärker

Um 09:06 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 7,93 EUR nach oben. Bei 7,94 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.319 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 10,45 EUR erreichte der Titel am 04.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,81 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,96 EUR aus.

Am 04.11.2021 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.055,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.055,00 EUR eingefahren.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

