ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Freitagmittag fester

Um 12:22 Uhr ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 7,52 EUR. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,57 EUR. Bei 7,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 139.794 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 17,03 EUR markierte der Titel am 16.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 55,85 Prozent Luft nach oben. Am 29.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 2,09 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,08 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.055,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.048,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 14.11.2023.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

