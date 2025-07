ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Montagmittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 7,21 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 7,21 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,21 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 72.899 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2025 markierte das Papier bei 7,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2024 auf bis zu 4,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,54 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem ProSiebenSat1 Media SE seine Aktionäre 2024 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,32 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,01 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 855,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 867,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 0,794 EUR je Aktie aus.

