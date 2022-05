ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zieht am Vormittag an

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 10,97 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,97 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,93 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.180 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 02.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,00 EUR an. Gewinne von 42,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 9,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 13,21 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,90 EUR aus.

Am 03.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.453,00 EUR – eine Minderung von 2,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.492,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 11.05.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,69 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

