ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE steigt am Montagnachmittag

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 7,67 EUR. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 293.537 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 15,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 4,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 57,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,252 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,63 EUR.

Am 14.05.2024 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 867,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 816,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

