ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 5,77 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 09:03 Uhr 0,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,77 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,71 EUR. Zuletzt wechselten 2.081 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2024). Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 27,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,88 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 18,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,235 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,70 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 907,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 868,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

