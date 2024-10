ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

ProSiebenSat1 Media SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 5,97 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 5,97 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 6,25 EUR. Bei 5,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 677.633 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 25,19 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 22,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,236 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,70 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 08.08.2024 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. ProSiebenSat1 Media SE hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,24 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 907,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 868,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie in Rot: Neue Teilnehmer von Promi Big Brother enthüllt

Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Gewinne in Frankfurt: SDAX legt am Nachmittag zu