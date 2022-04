ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Um 16:22 Uhr fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 11,50 EUR ab. Bei 11,45 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 11,67 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 502.728 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,00 EUR) erklomm das Papier am 02.06.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 9,69 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 15,74 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,47 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 1,49 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 1,45 Milliarden EUR umsetzen können.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 12.05.2022 vorlegen. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q4 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

