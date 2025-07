ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagnachmittag kaum bewegt

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 7,14 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 7,14 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,15 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,12 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60.657 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,41 Prozent. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,054 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,75 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 15.05.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,01 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,00 Mio. EUR – eine Minderung von 1,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 867,00 Mio. EUR eingefahren.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,827 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie stabil: Keine Empfehlung zu PPF-Offerte

ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

SDAX-Wert ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die ProSiebenSat1 Media SE-Dividende