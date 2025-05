ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 6,10 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2024 bei 7,84 EUR. 28,44 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,50 EUR am 02.12.2024. Abschläge von 26,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,074 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 6,45 EUR angegeben.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,48 Prozent verringert.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,892 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

