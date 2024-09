ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Donnerstagmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 5,57 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 5,57 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 5,49 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.314 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 30,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,88 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 13,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,235 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,70 EUR aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,24 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 907,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

