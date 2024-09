ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 5,71 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 5,71 EUR nach oben. Bei 5,75 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 154.362 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,98 EUR erreichte der Titel am 18.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 39,75 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 14,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,235 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,70 EUR aus.

Am 08.08.2024 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 907,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 868,00 Mio. EUR umgesetzt.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochmittag Abschläge

ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Experten empfehlen ProSiebenSat1 Media SE im August mehrheitlich zu halten

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsende