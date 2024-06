ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagmittag gesucht

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 7,45 EUR.

Um 11:45 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 7,45 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,56 EUR aus. Mit einem Wert von 7,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.990 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 22,28 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 52,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,252 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,63 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Am 14.05.2024 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein EPS von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 867,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 816,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,04 EUR im Jahr 2024 aus.

