ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 6,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 225.766 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,71 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,52 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,264 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,70 EUR an.

Am 14.05.2024 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,12 Prozent zurück. Hier wurden 867,00 Mio. EUR gegenüber 868,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags

Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Donnerstagmittag