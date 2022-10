ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verliert am Mittag

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 6,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 279.243 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,17 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 57,29 Prozent niedriger. Bei 6,90 EUR fiel das Papier am 06.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,09 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.048,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 15.11.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Die Expertenmeinungen zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im September 2022

ProSiebenSat1-Aktie tiefer: Tagesschau-Sprecherin Karolin Kandler wechselt zu ProSieben

ProSiebenSat.1-Aktie etwas tiefer: ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzender Rainer Beaujean kündigt Rücktritt an

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images