ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag gesucht

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 5,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 5,18 EUR. Bei 5,18 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 234.444 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 7,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 13,13 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,98 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 882,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 888,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,920 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

