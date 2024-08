ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag mit Verlusten

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 6,13 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 6,13 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,09 EUR nach. Bei 6,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 103.986 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.08.2023 erreicht. Gewinne von 42,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 20,33 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,264 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,70 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit -0,24 EUR je Aktie genauso viel verdiente. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 867,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 08.08.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

