ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 6,09 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 11:36 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 6,09 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,19 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.241 Stück gehandelt.

Am 18.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,03 Prozent. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 24,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,236 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,70 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 907,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

